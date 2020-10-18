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18.10.2020 20:17
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После ДТП на дамбе впал в кому мужчина, отмечавший день рождения

В субботней аварии на дамбе, по данным «Фонтанки», пострадали четыре человека. Один из них — на грани жизни и смерти.

18 октября «Фонтанке» стали известны некоторые обстоятельства аварии, случившейся накануне на 135-м километре КАД в Кронштадтском районе. По предварительной версии, «Опель Вектра» стоял в правой полосе, знака аварийной остановки выставлено не было. В машину въехала «Газель». УГИБДД сообщало, что пострадали двое мужчин из «Опеля».

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

По нашим сведениям, пострадавших было вдвое больше. 22-летний водитель «Газели», живущий в Парголово, отделался ушибами мягких тканей лица и носа. Медики оценили его состояние как удовлетворительное и отпустили домой.

В «Опеле», судя по всему, находились трое. 35-летний водитель и 35-летний пассажир, оба из Узбекистана, получили травмы головы и груди, сотрясения головного мозга, переломы лопаток и тоже, как ни странно, (по данным правоохранительных органов) отправились на амбулаторное лечение. Их здоровье медики посчитали удовлетворительным.

У 35-летнего пассажира скоро день рождения, а у второго пассажира (судя по имени, его соотечественника) день рождения был как раз вчера. Ему исполнилось 34 года. У него диагностировали множество травм и переломов, в том числе перелом основания черепа, рёбер, теменной и височной костей, и кому. В крайне тяжёлом состоянии он попал в хирургическую реанимацию.

Напомним, по статистике, в стоящий на КАД автомобиль врезаются не позднее, чем через 5–8 минут. Такие ДТП часто имеют тяжёлые последствия, например в августе 2019 года так погиб рыбак на дамбе — под колёсами автомобиля своей дочери.

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

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