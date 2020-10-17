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17.10.2020 12:22
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На дамбе «Газель» влетела в стоящий «Опель», есть раненые

Два человека пострадали в результате ДТП 17 октября на КАД в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, около 10:10 на 135-м километре внутреннего кольца, по предварительной информации, мужчина 1998 года рождения на «Газели» совершил наезд на стоящий в правом ряду «Опель Вектра». Пострадали двое мужчин из «Опеля»: водитель 1985 года рождения получил травмы средней степени тяжести, а его пассажир 1986 года рождения — тяжёлые.

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today
Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

Для проезда осталась одна полоса, отмечают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Пробки не наблюдается.

Такие аварии — наезды на стоящую машину — часто происходят на шоссе и скоростных магистралях. По статистике, в стоящий на КАД автомобиль врезаются не позднее, чем через 5–8 минут. В августе 2019 года на дамбе погиб рыбак — под колёсами автомобиля своей дочери. Через месяц бензовоз ополовинил остановившуюся там же «Тойоту», женщину с ребенком спас случай.

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