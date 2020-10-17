На дамбе «Газель» влетела в стоящий «Опель», есть раненые
Два человека пострадали в результате ДТП 17 октября на КАД в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, около 10:10 на 135-м километре внутреннего кольца, по предварительной информации, мужчина 1998 года рождения на «Газели» совершил наезд на стоящий в правом ряду «Опель Вектра». Пострадали двое мужчин из «Опеля»: водитель 1985 года рождения получил травмы средней степени тяжести, а его пассажир 1986 года рождения — тяжёлые.
Для проезда осталась одна полоса, отмечают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Пробки не наблюдается.
Такие аварии — наезды на стоящую машину — часто происходят на шоссе и скоростных магистралях. По статистике, в стоящий на КАД автомобиль врезаются не позднее, чем через 5–8 минут. В августе 2019 года на дамбе погиб рыбак — под колёсами автомобиля своей дочери. Через месяц бензовоз ополовинил остановившуюся там же «Тойоту», женщину с ребенком спас случай.