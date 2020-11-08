FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +7
77.19р91.35р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
08.11.2020 19:11
0
Печать

Сбитый лось спровоцировал затор в районе Лисьего Носа. Петербуржцы простаивают вечер воскресенья в пробке

Внушительная пробка образовалась на Приморском шоссе в районе Лисьего Носа из-за ДТП с лосем вечером 8 ноября.

Сервис «Яндекс.Карты» фиксирует затор на пару километров в сторону Лахты.

Ранее сообщалось, что между Ольгино и Лисьим Носом сбили лося. По словам очевидцев, животное после удара дышало. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний