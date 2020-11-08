Российская хоккейная молодежка обыграла чехов и сенсационно выиграла взрослый Кубок «Карьяла»
Сборная России по хоккею, составленная из хоккеистов до 20 лет, обыграла взрослую команду Чехии на Кубке «Карьяла» в Хельсинки в воскресенье, 8 ноября. Российская команда выиграла со счетом 3:0 и стала победителем турнира.
Голы в матче с Чехией забросили Родион Амиров (18-я минута), Егор Чинахов (20) и Егор Афанасьев (28). Матч на «ноль» отыграл вратарь Ярослав Аскаров.
ТРИ НООООЛЬ!!!— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) November 8, 2020
Подколзин затащил шайбу в зону и отдал четвертую голевую передачу на турнире - Афанасьев удивляет вратаря чехов неожиданным броском! pic.twitter.com/6bRMX40C4G
Одержав победы во всех трех матчах турнира, сборная России заняла итоговое первое место. Отметим, что фактически против взрослых соперников за отечественную команду играл молодежный состав, средний возраст которого 18,7 года. Кроме того, этот турнир стал для двукратного олимпийского чемпиона Игоря Ларионова первым серьезным соревнованием в качестве главного тренера молодежной сборной, место в которой освободилось после ухода Валерия Брагина в СКА.
Перед стартом турнира представители сборной Финляндии и Швеции возмущались, что Россия привезла на взрослый турнир молодежный состав. Россиян обвинили в неуважении к соперникам. Однако в результате отечественные юниоры обыграли гораздо более опытных соперников.