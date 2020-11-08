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08.11.2020 15:47
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Более 30 вагонов сошли с рельсов в Новосибирской области

Вагоны грузового поезда сошли с рельсов на станции Татарской в Новосибирской области. Железнодорожная авария произошла около 16:00 по местному времени 8 ноября.

«Произошел сход 31 вагона грузового поезда. В результате схода никто не пострадал. Ожидаются задержки пассажирских поездов», — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Ликвидировать последствия направили восстановительные поезда. На месте работает оперативная комиссия Западно-Сибирской железной дороги.

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