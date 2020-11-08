Медведицу с медвежонком убили моряки 8 ноября в Рыбачьем, где базируются атомные подлодки Тихоокеанского флота России. Животные приплыли по бухте Крашенинникова и залезли на борт.



Об этом пишет «Камчатка-информ» со ссылкой на очевидцев. На опубликованном видео взрослая самка медведя вместе с годовалым предположительно детенышем подплывают к АПЛ и взбираются на неё. По предварительным данным, звери решили освоить атомную ракетную подводную лодку К-44 «Рязань» проекта 667 БДР «Кальмар».

«Сейчас эту медведицу завалят вместе с медвежонком. С «Сайгой» подошел. А по-другому тут никак, ее даже отогнать нельзя. Тут только валить (звук выстрелов). Если отогнать, она попадет или в один поселок, или во второй. Вот так приходится бороться с медведями на Камчатке. Все, сейчас за борт упадет. Медвежонок труп, а она еще живая», — комментирует автор видео.

