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08.11.2020 15:10
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«А по-другому тут никак». На Камчатке моряки-подводники застрелили медведицу с медвежонком

Медведицу с медвежонком убили моряки 8 ноября в Рыбачьем, где базируются атомные подлодки Тихоокеанского флота России. Животные приплыли по бухте Крашенинникова и залезли на борт.

Об этом пишет «Камчатка-информ» со ссылкой на очевидцев. На опубликованном видео взрослая самка медведя вместе с годовалым предположительно детенышем подплывают к АПЛ и взбираются на неё. По предварительным данным, звери решили освоить атомную ракетную подводную лодку К-44 «Рязань» проекта 667 БДР «Кальмар».

«Сейчас эту медведицу завалят вместе с медвежонком. С «Сайгой» подошел. А по-другому тут никак, ее даже отогнать нельзя. Тут только валить (звук выстрелов). Если отогнать, она попадет или в один поселок, или во второй. Вот так приходится бороться с медведями на Камчатке. Все, сейчас за борт упадет. Медвежонок труп, а она еще живая», — комментирует автор видео.

Вероятно, так радикально «проблему» непрошеных гостей моряки-подводники решили самостоятельно. У правого борта субмарины прогремело минимум три выстрела из охотничьего карабина. Военное ведомство пока не прокомментировало случившееся.

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Комментарии (19)

Mutabor
"защитнечки"
shushu
ессно, накажут того, кто снимал
237332021
Что хоть за нелюди? Как вообще можно уважать таких "защитников отечества", которым ничего не стоит завалить медвежьего ребенка? Который не нападал, не был бешеным и тд. Может, надо действовать по факту - когда медведь проявит агрессию, зайдет в поселок, тогда и стрелять? И то, для начала холостыми? Тупая страна.
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