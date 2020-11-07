FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +5
77.19р91.35р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
07.11.2020 18:33
3
Печать

«Газель» нашла «балку глупости» в Кудрово. Водитель был удивлён

Водитель «Газели» срезал ей крышу, не сумев проехать под балкой-ограничителем на Областной улице в Кудрово. Фотографии «скелета» и отвалившихся от удара частей машины появились в группе «ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте» вечером 7 ноября.

Водитель не обратил внимание на знак, ограничивающий высоту, но проскочить не смог. Он вышел из салона и начал осматривать «сложившийся» кузов.

Обычно в подобные ловушки, не рассчитав высотность, петербуржцы попадают под «мостами глупости» на Софийской улице и на Южном шоссе. В октябре одного из водителей об ограничениях пытались предупредить другие автолюбители. Они сигналили, мигали и даже кричали, но это не помогло.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Skazochny
Паспорт РФ заслужил.
Агроном аэродрома
Што байден, проклятый, делает...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний