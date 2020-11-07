«Газель» нашла «балку глупости» в Кудрово. Водитель был удивлён
Водитель «Газели» срезал ей крышу, не сумев проехать под балкой-ограничителем на Областной улице в Кудрово. Фотографии «скелета» и отвалившихся от удара частей машины появились в группе «ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте» вечером 7 ноября.
Водитель не обратил внимание на знак, ограничивающий высоту, но проскочить не смог. Он вышел из салона и начал осматривать «сложившийся» кузов.
Обычно в подобные ловушки, не рассчитав высотность, петербуржцы попадают под «мостами глупости» на Софийской улице и на Южном шоссе. В октябре одного из водителей об ограничениях пытались предупредить другие автолюбители. Они сигналили, мигали и даже кричали, но это не помогло.