Непал открывает границы для альпинистов и путешествующих группой

Непал вновь открывает границы для любителей приключений, желающих покорить гималайские вершины, сообщает 7 ноября РИА Новости.

Желающие попасть в Непал, взойти на Эверест должны будут получить заранее визу и прилететь с отрицательным тестом на COVID-19. Анализ должен быть сдан не ранее, чем за 72 часа до прибытия.

Отель нужно забронировать заблаговременно с расчетом на то, что первые семь дней в нем придется провести на карантине. Причем на пятый день придется сдать еще один тест.

Путешественники также должны будут иметь страховку, которая покрывала бы лечение на сумму от пяти тысяч долларов на человека в случае заражения COVID-19.