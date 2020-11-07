Лукашенко заявил, что с запуском АЭС Белоруссия становится ядерной державой
С запуском атомной электростанции Белоруссия превращается в ядерную державу. Так считает президент республики Александр Лукашенко.
«Все так буднично, как будто метро построили, — сказал он во время церемонии подключения первого энергоблока станции БелАЭС 7 ноября. — Исторический момент — страна становится ядерной державой» (цитата по БелТА).
«Исторический момент! Страна становится ядерной державой»: Первый энергоблок Белорусской АЭС вышел на мощность 400 МВт pic.twitter.com/ocNdZeO2yx— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 7, 2020
7 ноября на этапе «энергетический пуск» электрическая мощность первого энергоблока Белорусской АЭС была увеличена до 400 МВт.
АЭС строят рядом с городом Островец в Гродненской области. Генеральный подрядчик — госкорпорация «Росатом». Проект разработан в России за счет госкредита РФ в объеме до 10 млрд долларов. Первый энергоблок в промышленную эксплуатацию планируется ввести в начале 2021 года, второго — в 2022-м.