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07.11.2020 12:58
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Лукашенко заявил, что с запуском АЭС Белоруссия становится ядерной державой

С запуском атомной электростанции Белоруссия превращается в ядерную державу. Так считает президент республики Александр Лукашенко.

«Все так буднично, как будто метро построили, — сказал он во время церемонии подключения первого энергоблока станции БелАЭС 7 ноября. — Исторический момент — страна становится ядерной державой» (цитата по БелТА).

7 ноября на этапе «энергетический пуск» электрическая мощность первого энергоблока Белорусской АЭС была увеличена до 400 МВт.

АЭС строят рядом с городом Островец в Гродненской области. Генеральный подрядчик — госкорпорация «Росатом». Проект разработан в России за счет госкредита РФ в объеме до 10 млрд долларов. Первый энергоблок в промышленную эксплуатацию планируется ввести в начале 2021 года, второго — в 2022-м.

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Комментарии (25)

Мужской Взгляд
Сколько ещё будут потакать басням этого пересидента, крышняк уже явно уехал. Нельзя человеку так долго быть у власти.
Капитан Очевидность2
"Проект разработан в России за счет госкредита РФ в объеме до 10 млрд долларов"

Насчёт возврата кредита можно и не спрашивать, наверное?
Капитан Очевидность2
"Все так буднично, как будто метро построили..."

Это он в Петербурге ещё не жил.
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