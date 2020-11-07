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07.11.2020 11:47
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«Спутник V» хотят продать Израилю. Местный минздрав настороженно относится к российским разработкам

Российская вакцина для профилактики коронавирусной инфекции «Спутник V» станет первой, которую представят для регистрации в Израиле. Об этом заявил РИА Новости глава иерусалимского медицинского центра «Хадасса» профессор Зеев Ротштейн.

«Мы запросили всю информацию по вакцине для того, чтобы предоставить ее израильскому минздраву для регистрации», — сказал он.

При этом, по словам Ротштейна, минздрав Израиля «настороженно» относится к российским разработкам. Для того, чтобы преодолеть это, ведомству предоставят «все нужные данные по разработке вакцины и заключения исследований по первой и второй стадии испытаний».

Еще летом Израиль заключил соглашение о закупке будущей вакцины с несколькими компаниями, в том числе с американский «Модерной».

Московский филиал клиники «Хадасса» участвует в третьей фазе испытаний «Спутника V». Как только вакцина получит официальную регистрацию в Израиле, медцентр начнет ее импортировать, а также будет производить на территории страны. На этой неделе медцентр «Хадасса» заявил, что намерен закупит полтора миллиона доз «Спутника V». Если израильский Минздрав не дает разрешение на использование вакцины в стране, клиника будет применять ее в своих филиалах за рубежом.

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