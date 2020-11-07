«Спутник V» хотят продать Израилю. Местный минздрав настороженно относится к российским разработкам

Российская вакцина для профилактики коронавирусной инфекции «Спутник V» станет первой, которую представят для регистрации в Израиле. Об этом заявил РИА Новости глава иерусалимского медицинского центра «Хадасса» профессор Зеев Ротштейн.

«Мы запросили всю информацию по вакцине для того, чтобы предоставить ее израильскому минздраву для регистрации», — сказал он.

При этом, по словам Ротштейна, минздрав Израиля «настороженно» относится к российским разработкам. Для того, чтобы преодолеть это, ведомству предоставят «все нужные данные по разработке вакцины и заключения исследований по первой и второй стадии испытаний».