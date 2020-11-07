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07.11.2020 00:17
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Дочь экс-тренера СКА вышла замуж за самого дорогого российского игрока в НХЛ

Дочь бывшего главного тренера петербургского СКА Олега Знарка (сейчас тренирует московский «Спартак») Алиса вышла замуж за хоккеиста «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина. Об этом она сама сообщила 6 ноября в своем Instagram.

«Мы уже расписались. Свадьба будет, когда обстановка в мире станет спокойнее и мы сможем увидеть всех наших друзей», – уточнила Знарок.

Фото: скриншот сторис в instagram / alisaznarok

В комментариях она рассказала, что фамилию пока не меняла, но собирается в ближайшее время. Знарок начала встречаться с Панариным в 2016 году, они познакомились в 2015-м на чемпионате мира в Чехии. Артемий Панарин в 2019-м стал самым дорогим российским игроком в истории НХЛ, подписав контракт с клубом НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на 7 лет с зарплатой 11,6 миллиона долларов в год. Хоккеист также прославился критикой Владимира Путина.

Фото: скриншот сторис в instagram / alisaznarok

Артемий Панарин выступал за петербургский СКА с 2013 по 2015 годы. В 2015-м уехал в Северную Америку играть за клуб Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхокс». В 2017-м перешел в «Коламбус Блю Джекетс», за который выступал до перехода в «Нью-Йорк Рейнджерс». Серебряный (2015) и дважды бронзовый (2016, 2017) призер чемпионатов мира в составе сборной России.

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Комментарии (2)

syshsun
Такой хоккей нам не нужен
260825581
Штош
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