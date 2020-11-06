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06.11.2020 19:51
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Умер еще 6561 петербуржец. Коронавирусный октябрь стал самым смертельным после июня

Комитет по делам записи актов гражданского состояния 6 ноября опубликовал статистику по смертям за октябрь. Во второй месяц осени коронавирусного года их в Петербурге зарегистрировали 6561. Это второй показатель после июня, когда на пике пандемии смертей было 7106.

Как и в случае почти со всеми месяцами 2020 года, это новый рекорд за последние десять лет наблюдений. В статистике на сайте КЗАГС число смертей в Петербурге в октябре никогда не приближалось к отметке в шесть тысяч. В прошлому году в октябре было 5159 смертей, в 2018-м — 5333, а в 2012-м состоялся прошлый максимум — 5566.

Как писала «Фонтанка», коронавирусный сентябрь в Петербурге унёс жизни 5739 человек. А глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец накануне заявил, что общая смертность в Северной столице выросла на 16% по сравнению с прошлым годом.

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Комментарии (6)

McSim
Блин! Зачем такие заголовки!!!???
Это количество смертей вообще!!!
В погоне за рейтингом СМИ уже заколебали с громкими заявлениями!
Ну, хватит наводить панику.
Смерти есть. Но давайте делить их. Мало, что сейчас в статистику легко запихивают умерших не от КОВИДа, так еще и так пугать массы.
Люди заголовок прочтут неправильно!
Панику наводите только!
i224
Русскоговорящие есть? Помогите написать заголовок...
вадики
Скоро придёт вирус мутант из Дании и все умрем будет по 10000 в день((((
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