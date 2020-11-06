Умер еще 6561 петербуржец. Коронавирусный октябрь стал самым смертельным после июня

Комитет по делам записи актов гражданского состояния 6 ноября опубликовал статистику по смертям за октябрь. Во второй месяц осени коронавирусного года их в Петербурге зарегистрировали 6561. Это второй показатель после июня, когда на пике пандемии смертей было 7106.



Как и в случае почти со всеми месяцами 2020 года, это новый рекорд за последние десять лет наблюдений. В статистике на сайте КЗАГС число смертей в Петербурге в октябре никогда не приближалось к отметке в шесть тысяч. В прошлому году в октябре было 5159 смертей, в 2018-м — 5333, а в 2012-м состоялся прошлый максимум — 5566.