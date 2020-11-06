Путин выделил 150 млн на корм животным в цирках

Президент России распорядился выделить из резервного фонда 150 млн рублей Росгосцирку. Как пишет 6 ноября «Интерфакс», деньги пойдут на корм для животных.



Распоряжение главы РФ опубликовано на официальном портале правовой информации. В документе указано, что часть суммы — 21,4 млн рублей — будет переведена на счета Росгосцирка в 2020 году, но большая часть суммы в 2021-м — 128,4 млн рублей.



Министерство культуры РФ уже внесло в правительство проект распоряжения о предоставлении более 230 млн рублей частным циркам, зоопаркам, дельфинариям и океанариумам на содержание и корм животным. Это позволит содержать порядка 50 тысяч животных.

