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06.11.2020 18:06
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Путин выделил 150 млн на корм животным в цирках

Президент России распорядился выделить из резервного фонда 150 млн рублей Росгосцирку. Как пишет 6 ноября «Интерфакс», деньги пойдут на корм для животных.

Распоряжение главы РФ опубликовано на официальном портале правовой информации. В документе указано, что часть суммы — 21,4 млн рублей — будет переведена на счета Росгосцирка в 2020 году, но большая часть суммы в 2021-м — 128,4 млн рублей.

Министерство культуры РФ уже внесло в правительство проект распоряжения о предоставлении более 230 млн рублей частным циркам, зоопаркам, дельфинариям и океанариумам на содержание и корм животным. Это позволит содержать порядка 50 тысяч животных.

О помощи для цирковых животных Путина просили в конце октября во время заседания Совета по культуре и искусству. «Животные уж точно не виноваты, их надо кормить», — сказал советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.

«Животные ни в чем не виноваты... А летучие мыши — тоже ни в чем не виноваты? Ладно, шучу», — ответил Путин.

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Комментарии (11)

alexpv
Достойное президента огромной страны дело))
Загибающийся народ, да фиг с ним, зверюшек вот жалко на старости лет, надо покормить(за счет налоговых поступлений тех самых загибающихся граждан, естественно, не из своих же честно накопленных)
260569221
А «цирк» это про Россиян??
260571091
разворуют все
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