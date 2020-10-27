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27.10.2020 17:44
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«А летучие мыши тоже ни в чем не виноваты?» Путин обсудил судьбу цирковых животных в пандемию

Владимир Путин во время заседания Совета по культуре и искусству 27 октября отшутился в ответ на вопрос о судьбе цирковых животных в пандемию.

Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой рассказал, что в условиях коронавирусных ограничений цирки испытывают огромные сложности. «Артисты циркового конвейера с животными без зарплаты застряли в разных городах России. На кормление средства трудно иногда найти. Животные уж точно не виноваты, их надо кормить», — сказал Толстой.

«Животные ни в чем не виноваты... А летучие мыши — тоже ни в чем не виноваты? Ладно, шучу», — ответил Путин.

«Фонтанка» ранее писала о проблемах животных в Цирке на Фонтанке — в частности, о крокодиле, живущем в холодильнике. Правда, петербургский цирк испытывает сложности отнюдь не только из-за пандемии — дело и в реформе Росгосцирка. Подробнее читайте здесь.

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Комментарии (2)

kоt-obormot
Если бы летучие мыши были дедушками - но они все бабушки.
С юморком у царька все хуже, и хуже. А вот с жадностью все с точностью наоборот. Не жми денег вова на животных!
Djnyana
Панголины напряглись..
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