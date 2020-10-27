«А летучие мыши тоже ни в чем не виноваты?» Путин обсудил судьбу цирковых животных в пандемию
Владимир Путин во время заседания Совета по культуре и искусству 27 октября отшутился в ответ на вопрос о судьбе цирковых животных в пандемию.
Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой рассказал, что в условиях коронавирусных ограничений цирки испытывают огромные сложности. «Артисты циркового конвейера с животными без зарплаты застряли в разных городах России. На кормление средства трудно иногда найти. Животные уж точно не виноваты, их надо кормить», — сказал Толстой.
«Животные ни в чем не виноваты... А летучие мыши — тоже ни в чем не виноваты? Ладно, шучу», — ответил Путин.
«Животные, конечно, ни в чем не виноваты. А летучие мыши? Тоже ни в чем не виноваты. Шучу!»: Путин - на доклад о сложном положении цирковых животных из-за пандемии pic.twitter.com/4CCfdZ5J0d— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 27, 2020