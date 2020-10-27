Владимир Путин во время заседания Совета по культуре и искусству 27 октября отшутился в ответ на вопрос о судьбе цирковых животных в пандемию.



Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой рассказал, что в условиях коронавирусных ограничений цирки испытывают огромные сложности. «Артисты циркового конвейера с животными без зарплаты застряли в разных городах России. На кормление средства трудно иногда найти. Животные уж точно не виноваты, их надо кормить», — сказал Толстой.



«Животные ни в чем не виноваты... А летучие мыши — тоже ни в чем не виноваты? Ладно, шучу», — ответил Путин.