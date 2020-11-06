СМИ: Три министра покинут правительство РФ в ближайшее время

Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев и министр транспорта Евгений Дитрих могут оставить свои кресла в правительстве РФ в ближайшее время. Об этом 6 ноября сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники в администрации президента РФ.
Все трое министров были назначены на эти должности в 2018 году, когда правительство возглавлял Дмитрий Медведев. Несмотря на дальнейший роспуск кабинета министров в январе 2020 года и назначение на должность премьера Михаила Мишустина, Кобылкин, Якушев и Дитрих сохранили свои места.
По информации РБК, экс-министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин может возглавить Белгородскую область, а источники «Коммерсанта» утверждают, что министр строительства Владимир Якушев должен занять место полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова. Где окажется министр транспорта Евгений Дитрих, не уточняется.