FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +10
78.46р92.12р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
06.11.2020 17:34
2
Печать

СМИ: Три министра покинут правительство РФ в ближайшее время

Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев и министр транспорта Евгений Дитрих могут оставить свои кресла в правительстве РФ в ближайшее время. Об этом 6 ноября сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники в администрации президента РФ.

Все трое министров были назначены на эти должности в 2018 году, когда правительство возглавлял Дмитрий Медведев. Несмотря на дальнейший роспуск кабинета министров в январе 2020 года и назначение на должность премьера Михаила Мишустина, Кобылкин, Якушев и Дитрих сохранили свои места.

По информации РБК, экс-министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин может возглавить Белгородскую область, а источники «Коммерсанта» утверждают, что министр строительства Владимир Якушев должен занять место полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова. Где окажется министр транспорта Евгений Дитрих, не уточняется.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Sergik7
Надо было сразу на замену
263877541
А чего так мало ? Силуанова.Мантурова.Скворцову.Голикову.Набиулину.Шойгу туды в качель.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний