Экс-зенитовец Широков признал вину в избиении судьи

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Роман Широков признал свою вину в избиении судьи Никиты Данченкова. Как сообщает «Р-Спорт», теперь он просит рассмотреть дело в особом порядке.



Таким образом, в дальнейшем дело может быть рассмотрено без исследования доказательств и допроса свидетелей. Согласие на это должны дать остальные участники процесса — сторона обвинения, потерпевший и суд. В любом случае это не исключает возможности максимального наказания.

Ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Широкова.