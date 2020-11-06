Экс-зенитовец Широков признал вину в избиении судьи

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Роман Широков признал свою вину в избиении судьи Никиты Данченкова. Как сообщает «Р-Спорт», теперь он просит рассмотреть дело в особом порядке.
Таким образом, в дальнейшем дело может быть рассмотрено без исследования доказательств и допроса свидетелей. Согласие на это должны дать остальные участники процесса — сторона обвинения, потерпевший и суд. В любом случае это не исключает возможности максимального наказания.
Ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Широкова.
Инцидент произошёл 10 августа. Видео, на котором Роман Широков сбивает арбитра с ног и с размаху бьет его ногой по голове, а судья лишь успевает закрыть голову рукой, подтверждает умысел на убийство, настаивает адвокат потерпевшего. Футболист атаковал Данченкова после того, как тот показал ему красную карточку из-за оскорблений в свой адрес. Широков извинился за инцидент со своей страницы в Instagram. Следователь избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде на время расследования.