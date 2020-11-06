Little Big записали новогодний клип с Харламовым, в котором «послали» 2020-й, закусив летучей мышью и запив «Новичком»
Петербургская рейв-группа Little Big опубликовала 6 ноября новый клип, в котором поделилась всем спектром своих эмоций по поводу уходящего 2020 года. Передать их все «Фонтанка» не может согласно требованиям Роскомнадзора, но это тот случай, когда все и сами догадываются.
В сингле и клипе, название которого указывает направление, куда идти 2020-му, изобилуют соответствующие случаю и настроению фаллические символы — как в воплощении новогодних имбирных пряников, так и в форме гитары, на которой у камина «тепло и лампово» играет музыкант группы Антон Лиссов.
На всех участниках коллектива традиционные рождественские наряды — свитера с оленями, шерстяные жилетки, яркие разноцветные костюмы и прочие милые атрибуты праздника, но — с нецензурной перчинкой.
Солистка Софья Таюрская развешивает на елке украшения в виде модели коронавируса и приносит угощения — запеченную летучую мышь и шампанское с этикеткой «Новичок». Приходит Санта-Клаус (его играет Гарик Харламов) с подарками — в коробках артисты находят извержение вулкана, лесные пожары, а под елкой — автомат и полицейский щит с дубинкой. Под конец веселящиеся гости устраивают атомный «салют», а клип заканчивает фраза о том, что 2020-й год не забудется — но и повторять его не стоит.
В клипе также снимались Александр Гудков, Данила Поперечный, Tommy Cash и другие медийные персоны.