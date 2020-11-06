Петербургская рейв-группа Little Big опубликовала 6 ноября новый клип, в котором поделилась всем спектром своих эмоций по поводу уходящего 2020 года. Передать их все «Фонтанка» не может согласно требованиям Роскомнадзора, но это тот случай, когда все и сами догадываются.



В сингле и клипе, название которого указывает направление, куда идти 2020-му, изобилуют соответствующие случаю и настроению фаллические символы — как в воплощении новогодних имбирных пряников, так и в форме гитары, на которой у камина «тепло и лампово» играет музыкант группы Антон Лиссов.

