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06.11.2020 13:04
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Little Big записали новогодний клип с Харламовым, в котором «послали» 2020-й, закусив летучей мышью и запив «Новичком»

Фото: скриншот видео / YouTube

Петербургская рейв-группа Little Big опубликовала 6 ноября новый клип, в котором поделилась всем спектром своих эмоций по поводу уходящего 2020 года. Передать их все «Фонтанка» не может согласно требованиям Роскомнадзора, но это тот случай, когда все и сами догадываются.

В сингле и клипе, название которого указывает направление, куда идти 2020-му, изобилуют соответствующие случаю и настроению фаллические символы — как в воплощении новогодних имбирных пряников, так и в форме гитары, на которой у камина «тепло и лампово» играет музыкант группы Антон Лиссов.

На всех участниках коллектива традиционные рождественские наряды — свитера с оленями, шерстяные жилетки, яркие разноцветные костюмы и прочие милые атрибуты праздника, но — с нецензурной перчинкой.

Солистка Софья Таюрская развешивает на елке украшения в виде модели коронавируса и приносит угощения — запеченную летучую мышь и шампанское с этикеткой «Новичок». Приходит Санта-Клаус (его играет Гарик Харламов) с подарками — в коробках артисты находят извержение вулкана, лесные пожары, а под елкой — автомат и полицейский щит с дубинкой. Под конец веселящиеся гости устраивают атомный «салют», а клип заканчивает фраза о том, что 2020-й год не забудется — но и повторять его не стоит.

Фото: скриншот видео / YouTube
Фото: скриншот видео / YouTube
Фото: скриншот видео / YouTube
Фото: скриншот видео / YouTube
Фото: скриншот видео / YouTube
Фото: скриншот видео / YouTube

В клипе также снимались Александр Гудков, Данила Поперечный, Tommy Cash и другие медийные персоны.

Фото: скриншот видео / YouTube

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Комментарии (6)

W Bons
не закончился ыще
263877541
Оззи Озборн летучих мышей ел когда их ещё не было.
ANTIPUTINIST
Прокремлёвские уклоуны. Особенно их солист.
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