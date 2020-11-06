Источники в МВД, СК и МЧС сообщают о том, что в ходе поисков в Черном море пропавшего в ночь на 1 ноября Коропова найдено тело. Официального подтверждения того, что это именно основатель Skillbox, пока нет.



Как сообщает 6 ноября ТАСС со ссылкой на Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России, спасатели нашли в Сочи неопознанное тело.



«Найдено неопознанное тело. На данный момент нет подтверждения, что это именно Коропов», — сказал представитель пресс-службы.



В свою очередь в СК сообщили, что в Черном море нашли, предположительно, тело Коропова.

