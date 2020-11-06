СМИ: Спустя четыре дня в Черном море нашли тело, предположительно, основателя Skillbox Игоря Коропова
Источники в МВД, СК и МЧС сообщают о том, что в ходе поисков в Черном море пропавшего в ночь на 1 ноября Коропова найдено тело. Официального подтверждения того, что это именно основатель Skillbox, пока нет.
Как сообщает 6 ноября ТАСС со ссылкой на Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России, спасатели нашли в Сочи неопознанное тело.
«Найдено неопознанное тело. На данный момент нет подтверждения, что это именно Коропов», — сказал представитель пресс-службы.
В свою очередь в СК сообщили, что в Черном море нашли, предположительно, тело Коропова.
Эту же информацию «Интерфаксу» сообщили в УВД Сочи.
РИА Новости публикует видео с камер наблюдения за 1 ноября, на которых видно, как Коропов съезжает на электросамокате к морю.
Коропов пропал в ночь на 1 ноября. По предварительной версии, ночью молодой человек вышел из отеля, расположенного на улице 65 Лет Победы в Сочи. Согласно полученной информации, молодой человек направился в сторону морского пирса.