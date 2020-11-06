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06.11.2020 12:16
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СМИ: Спустя четыре дня в Черном море нашли тело, предположительно, основателя Skillbox Игоря Коропова

Источники в МВД, СК и МЧС сообщают о том, что в ходе поисков в Черном море пропавшего в ночь на 1 ноября Коропова найдено тело. Официального подтверждения того, что это именно основатель Skillbox, пока нет.

Как сообщает 6 ноября ТАСС со ссылкой на Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России, спасатели нашли в Сочи неопознанное тело.

«Найдено неопознанное тело. На данный момент нет подтверждения, что это именно Коропов», — сказал представитель пресс-службы.

В свою очередь в СК сообщили, что в Черном море нашли, предположительно, тело Коропова.

Эту же информацию «Интерфаксу» сообщили в УВД Сочи.

РИА Новости публикует видео с камер наблюдения за 1 ноября, на которых видно, как Коропов съезжает на электросамокате к морю.

Коропов пропал в ночь на 1 ноября. По предварительной версии, ночью молодой человек вышел из отеля, расположенного на улице 65 Лет Победы в Сочи. Согласно полученной информации, молодой человек направился в сторону морского пирса.

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