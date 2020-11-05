На участке КАД в районе развязки с Рябовским шоссе перекроют две полосы движения. Ограничения будут действовать месяц — до 7 декабря.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на 102-м километре внешнего кольца с 7 по 21 ноября будут перекрыты первая и вторая полосы, а с 22 ноября по 7 декабря — третья и четвёртая. На открытых полосах скорость будет ограничена до 50 км/ч.