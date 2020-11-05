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05.11.2020 14:47
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КАД у Рябовского шоссе сузят на месяц — надо подновить лак

На участке КАД в районе развязки с Рябовским шоссе перекроют две полосы движения. Ограничения будут действовать месяц — до 7 декабря.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на 102-м километре внешнего кольца с 7 по 21 ноября будут перекрыты первая и вторая полосы, а с 22 ноября по 7 декабря — третья и четвёртая. На открытых полосах скорость будет ограничена до 50 км/ч.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Ограничения вводятся из-за необходимости восстановить лакокрасочное покрытие металлоконструкций пролётных строений путепровода, проходящего над основным ходом КАД. Генеральный подрядчик — ООО «ЕвроТрансСтрой». Работы обещают вести круглосуточно в две смены.

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Комментарии (1)

polinmole
Большое человеческое спасибо освоителям бюджета от тех, кто по утрам въезжает в город по Дороге жизни! И так там вечно пробка. А сейчас еще снег пойдёт, самое время красить, конечно. Браво!
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