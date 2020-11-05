Семья петербургских спортсменов лишилась сейфа с 2,5 млн рублей, пока бегала в Кисловодске
Железный сейф не нашли в своей петербургской квартире супруги-спортсмены, вернувшись с отдыха в Кисловодске. Двухнедельное отсутствие стоило паре 2,5 млн рублей.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 ноября, накануне вечером в 44 отдел полиции Приморского района обратилась 43-летняя женщина, которая заявила, что из их квартиры на Стародеревенской улице пропали деньги. Кто-то, пока она с мужем отдыхала в Кисловодске, проник в трёшку на втором этаже и унёс сейф. Как вор попал в жилище, пока не установлено, полиция забрала у супругов дверной замок с ключом, сняла с поверхностей отпечатки пальцев и следы обуви.
По данным АЖУРа, оба супруга занимаются бегом. 36-летний глава семейства — мастер спорта по лёгкой атлетике, проводит тренировки, называет себя мотиватором. Его жена через месяц после рождения ребёнка пробежала 10-километровый марафон.