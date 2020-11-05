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05.11.2020 09:00
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Семья петербургских спортсменов лишилась сейфа с 2,5 млн рублей, пока бегала в Кисловодске

Железный сейф не нашли в своей петербургской квартире супруги-спортсмены, вернувшись с отдыха в Кисловодске. Двухнедельное отсутствие стоило паре 2,5 млн рублей.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 ноября, накануне вечером в 44 отдел полиции Приморского района обратилась 43-летняя женщина, которая заявила, что из их квартиры на Стародеревенской улице пропали деньги. Кто-то, пока она с мужем отдыхала в Кисловодске, проник в трёшку на втором этаже и унёс сейф. Как вор попал в жилище, пока не установлено, полиция забрала у супругов дверной замок с ключом, сняла с поверхностей отпечатки пальцев и следы обуви.

По данным АЖУРа, оба супруга занимаются бегом. 36-летний глава семейства — мастер спорта по лёгкой атлетике, проводит тренировки, называет себя мотиватором. Его жена через месяц после рождения ребёнка пробежала 10-километровый марафон.

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Комментарии (6)

Wuhan Proletarian
Как вор попал в квартиру на 2-ом этаже?
Тоже мне бином Ньютона.
У меня на старой квартире с лоджии на 2-ом этаже украли велосипед - просто залезли на нее с улицы.
carkorea
Ей 43, ему 36 , только что заделали ребёнка ( это с женщиной, у которой не сегодня -завтра неизбежный этап в жизни любой дамы )... Здесь очень нечисто . Какая то банда геронтофилов
Tugrikk
Наверняка в соцсетях вели репортаж о поездке (т.е. объявили всем интересующимся "нас нет дома"). Не первый раз уже такие кражи по наводкам самих на себя.
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