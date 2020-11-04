«Только в нашей стране с этим вопросом полный порядок». Кадыров прокомментировал выступление Путина о религии
Рамзан Кадыров заявил, что в России «комфортно жить представителям всех религий». Так он прокомментировал в своем «ВКонтакте» 4 ноября выступление Владимира Путина о религии.
«Каждый человек, независимо от веры и национальности, чувствует себя равноправным гражданином великой страны. Мы, мусульмане, благодарны за это руководству государства и, в частности, Владимиру Путину. Практически в любом уголке мира мы видим конфликты на почве религии, и только в нашей стране с этим вопросом полный порядок», - пишет глава Чечни.
И подчеркивает, что обязанность мусульман «не допускать в своей среде никаких экстремистских течений, бросающих тень на нашу религию, а строго придерживаться предписаний Священного Корана и сунны».
Ранее сегодня Владимир Путин провел встречу с представителями религиозных организаций. На ней он цитировал четыре священные книги — Коран, Библию, Тору и Ганджур. Цитаты президент подбирал о любви к ближнему.