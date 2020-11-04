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04.11.2020 23:57
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«Только в нашей стране с этим вопросом полный порядок». Кадыров прокомментировал выступление Путина о религии

Рамзан Кадыров заявил, что в России «комфортно жить представителям всех религий». Так он прокомментировал в своем «ВКонтакте» 4 ноября выступление Владимира Путина о религии.

«Каждый человек, независимо от веры и национальности, чувствует себя равноправным гражданином великой страны. Мы, мусульмане, благодарны за это руководству государства и, в частности, Владимиру Путину. Практически в любом уголке мира мы видим конфликты на почве религии, и только в нашей стране с этим вопросом полный порядок», - пишет глава Чечни.

И подчеркивает, что обязанность мусульман «не допускать в своей среде никаких экстремистских течений, бросающих тень на нашу религию, а строго придерживаться предписаний Священного Корана и сунны».

Ранее сегодня Владимир Путин провел встречу с представителями религиозных организаций. На ней он цитировал четыре священные книги — Коран, Библию, Тору и Ганджур. Цитаты президент подбирал о любви к ближнему.

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Комментарии (2)

263877541
Пехотинец Путина забыл как за веру можно было лишится партбилета и на Пасху по телевизору показывали "Мелодии и ритмы зарубежной эстрады".
virusanet
фигня всё это.
мир никогда уже не будет прежним.
дания уже начала уничтожать зверьков...

хе-хе.
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