Рамзан Кадыров заявил, что в России «комфортно жить представителям всех религий». Так он прокомментировал в своем «ВКонтакте» 4 ноября выступление Владимира Путина о религии.



«Каждый человек, независимо от веры и национальности, чувствует себя равноправным гражданином великой страны. Мы, мусульмане, благодарны за это руководству государства и, в частности, Владимиру Путину. Практически в любом уголке мира мы видим конфликты на почве религии, и только в нашей стране с этим вопросом полный порядок», - пишет глава Чечни.

