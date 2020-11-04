Как любить ближнего. Путин процитировал Библию, Коран, Тору и Ганджур

На встрече с представителями религиозных организаций 4 ноября президент России Владимир Путин процитировал тексты из четырех священных книг: Библии, Корана, Торы и Ганджура о любви к ближнему. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча проходила в режиме видеоконференции. Президент рассказал, что на его столе лежат священные книги, и отметил, что в каждой из них есть слова о любви к ближнему вне зависимости от расы, национальности и традиций.

«Нет больше той любви, аще кто положит душу свою за други своя», — процитировал президент из Библии. «Скажи, Мухаммад, не прошу я награду у вас за то, что возвещаю вам веру истинную, а зову лишь любить ближнего. Тому, кто добро творит, воздадим мы добром вдвойне», — такой фрагмент Владимир Путин выбрал из Корана.