FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +7
80.00р93.34р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
04.11.2020 16:42
11
Печать

Как любить ближнего. Путин процитировал Библию, Коран, Тору и Ганджур

На встрече с представителями религиозных организаций 4 ноября президент России Владимир Путин процитировал тексты из четырех священных книг: Библии, Корана, Торы и Ганджура о любви к ближнему. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча проходила в режиме видеоконференции. Президент рассказал, что на его столе лежат священные книги, и отметил, что в каждой из них есть слова о любви к ближнему вне зависимости от расы, национальности и традиций.

«Нет больше той любви, аще кто положит душу свою за други своя», — процитировал президент из Библии. «Скажи, Мухаммад, не прошу я награду у вас за то, что возвещаю вам веру истинную, а зову лишь любить ближнего. Тому, кто добро творит, воздадим мы добром вдвойне», — такой фрагмент Владимир Путин выбрал из Корана.

Далее глава государства прочел в Торе: «Не питай в сердце ненависти к брату твоему. Снова и снова увещевай ближнего — и не будет на тебе греха из-за него. Не мсти и не держи злобы, люби ближнего, как самого себя». И затем привел цитату из Ганджура: «В этом мире ненависть никогда не искоренить с помощью ненависти. Победить ненависть может только любовь».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

Иван 2пырьев
А следовало бы процитировать уголовный кодекс

Ну и забыл учесть тот фактик, что все они пишут про друга/ближнего/брата, а не про любого человека
***_555
А где цитаты про то как стереть с лица целые города, убивать неверных, ненавидеть неверующих?
bombaleilo
Как печненги с половцами говорили?!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний