Как любить ближнего. Путин процитировал Библию, Коран, Тору и Ганджур
На встрече с представителями религиозных организаций 4 ноября президент России Владимир Путин процитировал тексты из четырех священных книг: Библии, Корана, Торы и Ганджура о любви к ближнему. Об этом сообщает РИА Новости.
Встреча проходила в режиме видеоконференции. Президент рассказал, что на его столе лежат священные книги, и отметил, что в каждой из них есть слова о любви к ближнему вне зависимости от расы, национальности и традиций.
«Нет больше той любви, аще кто положит душу свою за други своя», — процитировал президент из Библии. «Скажи, Мухаммад, не прошу я награду у вас за то, что возвещаю вам веру истинную, а зову лишь любить ближнего. Тому, кто добро творит, воздадим мы добром вдвойне», — такой фрагмент Владимир Путин выбрал из Корана.
Далее глава государства прочел в Торе: «Не питай в сердце ненависти к брату твоему. Снова и снова увещевай ближнего — и не будет на тебе греха из-за него. Не мсти и не держи злобы, люби ближнего, как самого себя». И затем привел цитату из Ганджура: «В этом мире ненависть никогда не искоренить с помощью ненависти. Победить ненависть может только любовь».