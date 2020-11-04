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04.11.2020 22:12
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В Автово женщина на «Опеле» сбила пенсионерку на «зебре». Притупить бдительность мог алкоголь

Пожилую женщину госпитализировали после аварии в Кировском районе Петербурга вечером 4 ноября. Под колёса она угодила на пешеходном переходе.

Как сообщили «Фонтанке» в УГИБДД по Петербургу и области, 66-летняя женщина переходила дорогу по «зебре» в районе Элеваторной площадки, 10, около половины девятого вечера, когда её сбил «Опель Корса».

Автомобилем управляла женщина 34 лет. По предварительной информации, за руль она села нетрезвой. Пострадавшую увезли в больницу в тяжёлом состоянии. Дорожная полиция проводит проверку по факту аварии.

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Комментарии (5)

Редиска Здесь
Интересненько... В последние несколько дней на Фонтанке было много статей про ДТП, и почти во всех виновниками были САМЦЫ, но об этом не упоминалось. Теперь одно ДТП по вине женщины - и то что она женщина, а не САМЕЦ, оказывается очень важным.
Для информации: почти всегда в ДТП виноват САМЕЦ.
263877541
Тоже условно ? Яжмать.
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