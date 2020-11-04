В Автово женщина на «Опеле» сбила пенсионерку на «зебре». Притупить бдительность мог алкоголь

Пожилую женщину госпитализировали после аварии в Кировском районе Петербурга вечером 4 ноября. Под колёса она угодила на пешеходном переходе.



Как сообщили «Фонтанке» в УГИБДД по Петербургу и области, 66-летняя женщина переходила дорогу по «зебре» в районе Элеваторной площадки, 10, около половины девятого вечера, когда её сбил «Опель Корса».



Автомобилем управляла женщина 34 лет. По предварительной информации, за руль она села нетрезвой. Пострадавшую увезли в больницу в тяжёлом состоянии. Дорожная полиция проводит проверку по факту аварии.

