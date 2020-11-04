Дворцовый мост «раскрасили» триколором в День народного единства. Праздничным и сведённым он останется на всю ночь
Ночному Петербургу добавили блеска в честь празднования Дня народного единства. С пяти часов вечера 4 ноября пролёты Дворцового моста подсвечены цветами российского флага.
Бело-сине-красным также горят чугунные опоры на Большом проспекте Петроградской стороны. Как уточнили в «Ленсвете», праздничное освещение будет поднимать настроение до 5 ноября, к вечеру четверга специалисты переведут его в штатный режим дистанционно.
Полюбоваться на развод мостов этой ночью не выйдет. В «Мостотресте» напомнили, что в ночь на 5 ноября городские переправы останутся сведёнными. Это также связано с Днём народного единства.