FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +7
80.00р93.34р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
04.11.2020 19:35
1
Печать

Дворцовый мост «раскрасили» триколором в День народного единства. Праздничным и сведённым он останется на всю ночь

Ночному Петербургу добавили блеска в честь празднования Дня народного единства. С пяти часов вечера 4 ноября пролёты Дворцового моста подсвечены цветами российского флага.

Бело-сине-красным также горят чугунные опоры на Большом проспекте Петроградской стороны. Как уточнили в «Ленсвете», праздничное освещение будет поднимать настроение до 5 ноября, к вечеру четверга специалисты переведут его в штатный режим дистанционно.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Полюбоваться на развод мостов этой ночью не выйдет. В «Мостотресте» напомнили, что в ночь на 5 ноября городские переправы останутся сведёнными. Это также связано с Днём народного единства.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний