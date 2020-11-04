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04.11.2020 12:06
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В Тихвине школьник взял покататься папину машину, уронил ее в канаву и попал под уголовное дело

Бизнесмен из Тихвина заявил об угоне Hyundai Creta. Машину нашли в канаве, угонщика — дома у заявителя.

Как стало известно «Фонтанке» 4 ноября, об угоне 42-летний мужчина заявил накануне утром, когда вышел во двор и не нашел припаркованную накануне вечером машину. Он купил ее этим летом чуть больше чем за миллион.

Машину нашли к полудню примерно в 4 км от дома владельца. Она лежала в кювете на въезде в деревню Лазаревичи. К тому моменту уже было возбуждено уголовное дело по статье об угоне.

Вскоре нашелся и подозреваемый. Им оказался 15-летний сын владельца. Он рассказал, что взял ключи от папиной машины, поехал кататься с друзьями, попал в ДТП и решил ничего не говорить. Ключи принес домой и положил на холодильник. Мальчика ограничили обязательством о явке.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

USSR_forever
ведром больше-ведром меньше.... парню хочется рулить? отправьте его управлять трактором там или комбайном - в стране полно сельхозтехники... заодним и пользу принесёт...
RemyMartin
Уголовка-то за что? Или папа настолько суров?
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