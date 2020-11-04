В Тихвине школьник взял покататься папину машину, уронил ее в канаву и попал под уголовное дело
Бизнесмен из Тихвина заявил об угоне Hyundai Creta. Машину нашли в канаве, угонщика — дома у заявителя.
Как стало известно «Фонтанке» 4 ноября, об угоне 42-летний мужчина заявил накануне утром, когда вышел во двор и не нашел припаркованную накануне вечером машину. Он купил ее этим летом чуть больше чем за миллион.
Машину нашли к полудню примерно в 4 км от дома владельца. Она лежала в кювете на въезде в деревню Лазаревичи. К тому моменту уже было возбуждено уголовное дело по статье об угоне.
Вскоре нашелся и подозреваемый. Им оказался 15-летний сын владельца. Он рассказал, что взял ключи от папиной машины, поехал кататься с друзьями, попал в ДТП и решил ничего не говорить. Ключи принес домой и положил на холодильник. Мальчика ограничили обязательством о явке.