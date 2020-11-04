В Тихвине школьник взял покататься папину машину, уронил ее в канаву и попал под уголовное дело

Бизнесмен из Тихвина заявил об угоне Hyundai Creta. Машину нашли в канаве, угонщика — дома у заявителя.

Как стало известно «Фонтанке» 4 ноября, об угоне 42-летний мужчина заявил накануне утром, когда вышел во двор и не нашел припаркованную накануне вечером машину. Он купил ее этим летом чуть больше чем за миллион.

Машину нашли к полудню примерно в 4 км от дома владельца. Она лежала в кювете на въезде в деревню Лазаревичи. К тому моменту уже было возбуждено уголовное дело по статье об угоне.