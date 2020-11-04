«Пуля догнала. Вирус прилетел». Депутат Госдумы Александр Петров заболел COVID-19
Депутат нижней палаты российского парламента Александр Петров 4 ноября в Facebook сообщил о том, что заразился COVID-19.
«Пуля догнала. Вирус прилетел. С февраля с ним в прятки играл, работать надо было… Сдал мазок и антитела, до кучи гемостаз, общий, биохимию и еще показатели других возможных вариантов... Дальше КТ, врач. Изоляция дома. Итог. Один процент поражения легких, только море пота и слабость», — написал парламентарий на своей странице.
Александр Петров является членом Комитета по охране здоровья Государственной думы ФС РФ.
В конце октября председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным доложил, что коронавирусной инфекцией переболели или сейчас болеет 91 депутат, 38 человек находятся на больничных койках, один — в реанимации.
Всего в Госдуме ФС РФ 450 депутатов.