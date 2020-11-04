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04.11.2020 00:35
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Биржа в Нью-Йорке закрылась ростом в день выборов президента США

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже закрылись в день проведения выборов президента США ростом.

Индекс Dow Jones поднялся на 2,05% до 27 477,40. Индекс S&P 500 вырос на 1,78% до отметки 3 369,16. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 1,85% до уровня 11 160,57.

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