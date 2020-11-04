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04.11.2020 12:00
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June Christy ‎– The Misty Miss Christy

The Misty Miss Christy — студийный альбом June Christy 1956 года. Christy исполняет джазовые стандарты и несколько менее известных мелодий. Альбом был выпущен на Capitol Records и переиздан на Discovery Records. Диск был выпущен на Blue Note Records.

Среда Джаза

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