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03.11.2020 23:56
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Первый энергоблок БелАЭС подключен к энергосистеме Белоруссии

Первый энергоблок Белорусской АЭС (БелАЭС) подключён к объединенной энергосистеме Белоруссии, сообщает БелТА со ссылкой на Минэнерго республики.

«Турбогенератор первого энергоблока Белорусской АЭС включен в объединенную энергосистему страны», - говорится в нём.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 ГВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область).

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