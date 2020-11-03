Жители Невского района не смогли выселить из квартиры Геральта и Булочку. Посмотрите на диких соседей
Росприроднадзор по жалобам петербуржцев проверил содержание в качестве домашних питомцев лисицы, шести змей и пары рысей. Рептилии и дикие животные настолько обжились в квартирах, что выселять их не будут.
Об итогах проверки, которую инициировали по жалобам недовольных соседством горожан, пресс-служба ведомства сообщает 3 ноября. Лисица, три техасских и три маисовых полоза обитают в квартире в Центральном районе. Те, кто указал на них в заявках, подсказывали, что есть ещё и лисёнок.
Его инспекторы не застали, зато в той же квартире нашли двух кошек. Несмотря на такое разнообразие, в комнатах чисто. Лиса гуляет на поводке и в наморднике, дружит с соседскими собаками и имеет собственный угол — клетку на лоджии. Зверь чипирован, привит, в том числе от бешенства, регулярно проходит ветосмотр и даже награждён грамотой за участие в выставке домашних лис. Для полозов хозяйка оборудовала террариум.
Рыси живут в квартире в Невском районе. Там так же чисто, есть специальное укрытие для больших кошек, впрочем, по квартире они передвигаются свободно. Геральт и Булочка, как оценили инспекторы, дружелюбны, спокойны и на гостей отреагировали без агрессии.
«Владелица рысей сообщила, что питомцы регулярно получают витаминные добавки, сбалансированное питание, чипированы, а в декабре 2019 года привиты от бешенства», — рассказали в Росприроднадзоре.
С 1 января 2020 года вступили в законную силу важные нормы закона об ответственном обращении с животными, в котором определён список тех, кого нельзя держать в неволе. Проверенные инспекторами звери в нём есть, однако забирать у хозяев их не будут. Все они приобретены раньше этого года, так что могут оставаться с владельцами до смерти.