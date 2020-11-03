Росприроднадзор по жалобам петербуржцев проверил содержание в качестве домашних питомцев лисицы, шести змей и пары рысей. Рептилии и дикие животные настолько обжились в квартирах, что выселять их не будут.



Об итогах проверки, которую инициировали по жалобам недовольных соседством горожан, пресс-служба ведомства сообщает 3 ноября. Лисица, три техасских и три маисовых полоза обитают в квартире в Центральном районе. Те, кто указал на них в заявках, подсказывали, что есть ещё и лисёнок.



Его инспекторы не застали, зато в той же квартире нашли двух кошек. Несмотря на такое разнообразие, в комнатах чисто. Лиса гуляет на поводке и в наморднике, дружит с соседскими собаками и имеет собственный угол — клетку на лоджии. Зверь чипирован, привит, в том числе от бешенства, регулярно проходит ветосмотр и даже награждён грамотой за участие в выставке домашних лис. Для полозов хозяйка оборудовала террариум.

