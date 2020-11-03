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03.11.2020 15:35
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24 ноября — круглый стол «В частном порядке. Как пансионаты для пожилых людей переживают пандемию?»

Городской портал «Фонтанка.ру» проводит онлайн-заочный круглый стол на тему: «В частном порядке. Как пансионаты для пожилых людей переживают пандемию?»

Приглашаем вас обсудить за круглым столом следующие вопросы:

  • Какие небывалые трудности в этом году пережили дома престарелых в Петербурге и как с ними справляются?
  • Изменились ли правила приема в них? Как? Кто и при каких условиях может попасть в дом престарелых сегодня?
  • Насколько развит рынок пансионатов для пожилых в Петербурге и Ленинградской области? Есть ли спрос и растет ли он?
  • Чем отличаются друг от друга учреждения? Какие услуги востребованы?
  • С какими трудностями пришлось столкнуться во время пандемии коронавируса? Какие меры были приняты для защиты постояльцев от болезни?
  • Пансионат — это только уход и присмотр или еще и лечение?
  • Цена вопроса — кто может себе позволить частный пансионат для пожилых? Есть ли пансионаты класса «люкс» и нужно ли?
  • Ежегодно из бюджета Петербурга выделяются средства для размещения петербуржцев в частных домах престарелых. Как работает программа в этом году? Есть ли очередь на устройство петербуржцев в частные учреждения ухода за пожилыми? Какие средства запланированы в рамках ГЧП в 2021 году?

К участию в круглом столе приглашаются руководители и владельцы частных пансионатов, эксперты рынка.

По вопросам участия обращаться:

Анастасия Авдеева, +7 (913) 105–06–90, avdeeva@fontanka.ru

 

План мероприятий

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