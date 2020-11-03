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03.11.2020 21:22
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Ради фестиваля «Чудо света» перекроют проспект Добролюбова, Мытнинскую и Кронверкскую набережные

В выходные в центре Петербурга ограничат движение транспорта в связи с фестивалем «Чудо света».

Как сообщает 3 ноября пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры, закрывать будут несколько важных магистралей на Петроградской стороне в субботу и воскресенье по вечерам:

  • с 17:00 до 22:00 7 ноября и с 17:00 до 22:00 8 ноября — проспект Добролюбова в направлении от Мытнинской набережной к Кронверкской набережной (за исключением трамваев), дорогу на территории Александровского парка вдоль дома 3, корпус 2, по Кронверкской набережной;
  • с 17:15 до 22:00 7 ноября и с 17:15 до 22:00 8 ноября — Мытнинскую набережную от Зоологического переулка до Кронверкской набережной;
  • с 17:30 до 22:00 7 ноября и с 17:30 до 22:00 8 ноября — Кронверкскую набережную.

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Комментарии (2)

USSR_forever
вроде же собирались отменять все массовые мероприятия??!! да и по описанию организаторов - они будут следить, чтобы не было столпотворения на самой выставке на Петропавловке..... а то, что давка и толпа народу будет стоять ДО - их это не парит ... =))))
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