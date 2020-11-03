Ради фестиваля «Чудо света» перекроют проспект Добролюбова, Мытнинскую и Кронверкскую набережные
В выходные в центре Петербурга ограничат движение транспорта в связи с фестивалем «Чудо света».
Как сообщает 3 ноября пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры, закрывать будут несколько важных магистралей на Петроградской стороне в субботу и воскресенье по вечерам:
- с 17:00 до 22:00 7 ноября и с 17:00 до 22:00 8 ноября — проспект Добролюбова в направлении от Мытнинской набережной к Кронверкской набережной (за исключением трамваев), дорогу на территории Александровского парка вдоль дома 3, корпус 2, по Кронверкской набережной;
- с 17:15 до 22:00 7 ноября и с 17:15 до 22:00 8 ноября — Мытнинскую набережную от Зоологического переулка до Кронверкской набережной;
- с 17:30 до 22:00 7 ноября и с 17:30 до 22:00 8 ноября — Кронверкскую набережную.