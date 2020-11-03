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03.11.2020 15:08
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Глава Республики Алтай заболел COVID-19

Губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин 3 ноября сообщил в соцсетсях, что заболел COVID-19.

«К сожалению, коронавирус не обошел меня стороной и при плановом тестировании показал положительный результат», — сообщил он.

По словам главы Республики Алтай, заболевание проходит бессимптомно, он чувствует себя удовлетворительно и в ближайшее время собирается работать дистанционно.

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