«Вы осознаёте свою ответственность?» Собчак осудила устроивших теракт в Вене и пристыдила Нурмагомедова
Ксения Собчак опубликовала очередной пост на тему терроризма 3 ноября. На сей раз телеведущая высказалась на тему трагических событий в Вене.
«То, что происходило вчера в Вене, когда по улицам европейской столицы с криками «Аллаху Акбар» носятся террористы с автоматами и стреляют в людей, то, что происходило во Франции, — это немыслимо. Это позорит и нормальных законопослушных мусульман, и всех тех, кто считал и считает, что политика «умиротворения агрессора» может сработать. Мы должны отстаивать наше представление о цивилизации, о мире, иначе этот мир просто разрушат», — считает Собчак.
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Невежество не победит (с). То ,что происходило вчера в Вене, когда по улицам европейской столицы с криками «Аллаху Акбар» носятся террористы с автоматами и стреляют в людей , то что происходило во Франции -это немыслимо. Это позорит и нормальных законопослушных мусульман,и всех тех,кто считал и считает ,что политика «умиротворения агрессора» может сработать. Мы должны отстаивать наше представление о цивилизации,о мире,иначе этот мир просто разрушат. И теперь вопрос к Хабибу и прочим,кто размещал призывы «обезобразить» лицо Макрона с подошвой на лице, кто писал мне и моей семье угрозы просто за высказанноое мнение -вы разве этого хотели? Вы осознаете свою ответственность перед аудиторией? Спровоцировать исламистов- экстремистов устроить кровавый террор оказалось очень легко. Разрушить,убить , изуродовать вообще легче чем родить,создать и украсить.
Досталось от ведущей и бойцу Хабибу Нурмагомедову.
«И теперь вопрос к Хабибу и прочим, кто размещал призывы «обезобразить» лицо Макрона с подошвой на лице, кто писал мне и моей семье угрозы просто за высказанное мнение — вы разве этого хотели? Вы осознаете свою ответственность перед аудиторией? Спровоцировать исламистов-экстремистов, устроить кровавый террор оказалось очень легко. Разрушить, убить, изуродовать вообще легче чем родить, создать и украсить», — написала Ксения Собчак.
30 октября, после парижского теракта, Хабиб Нурмагомедов обвинил президента Эммануэля Макрона в оскорблении чувств верующих и заявил, что французам провокации с карикатурами на пророка Мухаммеда выйдут боком. Свои слова он сопроводил фотографией лидера Франции с отпечатком ботинка на лице.
Ксении Собчак поступают угрозы после того, как она написала пост в защиту свободы слова. В одном из сообщений ей пообещали отрезать голову.
Вечером 16 октября в городе Конфлан-Сен-Онорин 18-летний студент колледжа обезглавил учителя истории, который объяснял студентам свободу слова на примере карикатур на пророка Мухаммеда, опубликованных сатирическим журналом Charlie Hebdo. Нападавшего застрелили сотрудники полиции. По делу об убийстве задержаны девять человек, в том числе семья нападавшего и недовольный преподавателем родитель.
Утром 29 октября мужчина, оказавшийся исламским радикалом, атаковал церковь Нотр-Дам в Ницце, погибли трое человек. Нападавший задержан. Власти официально объявили произошедшее терактом.
После теракта в Ницце мужчина с ножом с криком «Аллах Акбар» напал на полицейских в Авиньоне и был застрелен, а в городе Джидда в Саудовской Аравии неизвестный атаковал французское консульство. Он нанес легкие травмы охраннику и был задержан. В Лионе задержали ещё одного нападавшего с ножом.
Вечером 2 ноября в центре Вены прогремели выстрелы, по данным полиции, в шести местах. В результате теракта четыре человека погибли, 17 ранены.