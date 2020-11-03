«То, что происходило вчера в Вене, когда по улицам европейской столицы с криками «Аллаху Акбар» носятся террористы с автоматами и стреляют в людей, то, что происходило во Франции, — это немыслимо. Это позорит и нормальных законопослушных мусульман, и всех тех, кто считал и считает, что политика «умиротворения агрессора» может сработать. Мы должны отстаивать наше представление о цивилизации, о мире, иначе этот мир просто разрушат», — считает Собчак.

Ксения Собчак опубликовала очередной пост на тему терроризма 3 ноября. На сей раз телеведущая высказалась на тему трагических событий в Вене.

Досталось от ведущей и бойцу Хабибу Нурмагомедову.



«И теперь вопрос к Хабибу и прочим, кто размещал призывы «обезобразить» лицо Макрона с подошвой на лице, кто писал мне и моей семье угрозы просто за высказанное мнение — вы разве этого хотели? Вы осознаете свою ответственность перед аудиторией? Спровоцировать исламистов-экстремистов, устроить кровавый террор оказалось очень легко. Разрушить, убить, изуродовать вообще легче чем родить, создать и украсить», — написала Ксения Собчак.



30 октября, после парижского теракта, Хабиб Нурмагомедов обвинил президента Эммануэля Макрона в оскорблении чувств верующих и заявил, что французам провокации с карикатурами на пророка Мухаммеда выйдут боком. Свои слова он сопроводил фотографией лидера Франции с отпечатком ботинка на лице.



Ксении Собчак поступают угрозы после того, как она написала пост в защиту свободы слова. В одном из сообщений ей пообещали отрезать голову.

