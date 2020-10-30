Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, количество подписчиков которого в Instagram насчитывает 25 миллионов, посвятил гневный пост президенту Франции Эммануэлю Макрону. Он опубликован на его странице 30 октября.

Нурмагомедов заявил, что французский президент и его последователи «под лозунгом свободы слова» оскорбляют чувства верующих мусульман.

«Мы — мусульмане, любим нашего Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) больше, чем наших матерей, отцов, детей, жён и всех остальных близких нашему сердцу людей. Поверьте мне, эти провокации им выйдут боком, конец всегда за Богобоязненными», — заключил чемпион UFC.



К эмоциональному тексту, написанному на двух языках, прикреплена фотография французского президента с отпечатком подошвы ботинка поперек его лица. Аналогичные снимки публикуют участники флешмоба в Интернете. Портреты французского лидера топчут в офисах, дома и на улице, снимая происходящее на фото и видео.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру после боя с Джастином Гейджи на UFC 254 и вернулся в Дагестан. В ближайшее время его ждут в Кремле.

В середине октября в пригороде Парижа 18-летний выходец из России Абулах Анзоров обезглавил французского учителя истории Самюэля Пати, который во время урока по свободе слова показал карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные сатирическим журналом Charlie Hebdo. Нападавшего застрелили сотрудники полиции. Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.

Отец одного из учеников, исламист, недовольный действиями педагога, за несколько дней до убийства выложил в Facebook информацию об имени и фамилии учителя, а также название лицея. Убийца связался с ним через соцсеть.

