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03.11.2020 10:13
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Погибших в результате теракта в Вене — четверо

Количество погибших в результате теракта в Вене увеличилось до четырёх человек, пишет 3 ноября австрийское издание Kurier. Нападавших было максимум четверо.

По данным МВД, четвертая жертва — женщина. Кроме неё погибли мужчина-прохожий, ещё одна женщина в больнице, и был застрелен один из нападавших. Ранены 17 человек.

По словам главы полиции, преступник с винтовкой и муляжом взрывчатки был застрелен в 20:09. Личность его установили, имя не называется. В его квартире провели обыск. Подтверждено, что он был сторонником ИГИЛ (запрещена в России).

Вечером 2 ноября в центре Вены прогремели выстрелы, по данным полиции, в шести местах. Очевидцы рассказывали, что это было похоже на взрывы петард. На улицах было людно: горожане воспользовались хорошей погодой и вышли гулять в последний день перед новыми ограничениями.

В Австрии с 3 по 30 ноября начался второй в этом году «карантин» — под впечатлением от теракта. Закрыты театры, фитнес-клубы, кинотеатры, клубы; ресторанам, барам и кафе разрешена только доставка. Гостиницам запрещено размещать туристов. Старшие классы школ и университеты переходят на дистанционное обучение. Работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленный режим работы и организовать сменный рабочий график. Покидать квартиру в ночные часы — с 20:00 по 06:00 — можно только в пяти случаях: для похода на работу или учебу, пешую прогулку или пробежку, совершения покупок, помощи нуждающимся людям. В закрытых общественных помещениях предписано носить медицинские маски.

Как прошла в Вене ночь после теракта, «Фонтанке» рассказали читатели, живущие там.

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Комментарии (1)

Ilja2911
Фильм 1+1 интересный есть. Там прям показано , как они там все друг к другу относятся. И что из себя представляет страна европейская и люди в ней , для приезжих с определенных стран.
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