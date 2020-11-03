Погибли двое прохожих и террорист. Что известно о теракте в Вене к утру 3 ноября
В результате теракта в Вене 2 ноября погиб один человек, один подозреваемый с автоматом был застрелен полицейскими, среди раненых есть один полицейский, сообщила ночью 3 ноября венская полиция в Twitter. Одна из пострадавших женщин, по данным издания OE24.at, скончалась в больнице. Из 15 пострадавших семеро получили серьёзные ранения, полицейский в тяжёлом состоянии.
Министр внутренних дел Карл Нехаммер в Instagram проинформировал, что по крайней мере одному преступнику удалось скрыться. Нехаммер призвал жителей города оставаться дома, а если есть необходимость выходить, то держаться подальше от центра города. Школьные занятия в Вене сегодня отменены. «Оставайтесь дома! Если вы на улицах, укрывайтесь! Держитесь подальше от общественных мест, не пользуйтесь общественным транспортом, — советует и полиция в Twitter. — <…> Дети могут оставаться дома. Для тех, у кого нет такой возможности, школы, конечно, открыты. Будьте в безопасности и, самое главное, здоровы».
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Repost @innenministerium • Das ist einer der schwierigsten Tage seit langem für uns in Österreich. Wir konnten einen Täter ausschalten, mindestens einer befindet sich auf der Flucht. Mein Appell: 1. Bitte bleiben Sie zu Hause. 2. Meiden Sie die Innenstadt. 3. Morgen gibt es keine Schulpflicht in Wien. Wir können diese Situation gemeinsam bewältigen, wenn wir uns diszipliniert verhalten und die Polizei ihre Arbeit machen lassen. Vielen Dank an alle Polizistinnen und Polizisten & an alle Rettungskräfte. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Familien. Eines ist klar: Wer einen von uns angreift, der greift uns alle an.
По информации полиции, стрелять начали около 20 часов в шести точках в центре Вены. Несколько подозреваемых были вооружены винтовками. По данным СМИ, была совершена атака на синагогу, где открывший стрельбу также подорвал пояс со взрывчаткой. Ранее местные СМИ сообщили о задержании четверых человек. Ночью продолжалась широкомасштабная операция с участием более 300 силовиков, а также военных.
Официальной информации о происхождении и мотивах преступников пока нет, однако, как пишет OE24.at, зарубежные СМИ сообщают, что они являются сторонниками ИГ (запрещённой в России). Немецкая газета Bild показала фотографию подозреваемого с автоматом, пистолетом и мачете. По данным Bild, «вероятный главный виновник» опубликовал в понедельник в Instagram несколько постов, в том числе с присягой на верность халифу, лидеру террористического ополчения «Исламское государство» (запрещено в России).
В центре столицы Австрии вечером 2 ноября было многолюдно — австрийцы позволили себе вылазку в последний день перед коронавирусным локдауном. В соцсетях распространяются фотографии с мест теракта. СМИ писали о семи погибших, но эта информация официально пока не подтверждается. В центре Вены в момент нападения также оказалась российская оперная певица Анна Нетребко. Она не пострадала.