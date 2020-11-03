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03.11.2020 07:38
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Погибли двое прохожих и террорист. Что известно о теракте в Вене к утру 3 ноября

В результате теракта в Вене 2 ноября погиб один человек, один подозреваемый с автоматом был застрелен полицейскими, среди раненых есть один полицейский, сообщила ночью 3 ноября венская полиция в Twitter. Одна из пострадавших женщин, по данным издания OE24.at, скончалась в больнице. Из 15 пострадавших семеро получили серьёзные ранения, полицейский в тяжёлом состоянии.

Министр внутренних дел Карл Нехаммер в Instagram проинформировал, что по крайней мере одному преступнику удалось скрыться. Нехаммер призвал жителей города оставаться дома, а если есть необходимость выходить, то держаться подальше от центра города. Школьные занятия в Вене сегодня отменены. «Оставайтесь дома! Если вы на улицах, укрывайтесь! Держитесь подальше от общественных мест, не пользуйтесь общественным транспортом, — советует и полиция в Twitter. — <…> Дети могут оставаться дома. Для тех, у кого нет такой возможности, школы, конечно, открыты. Будьте в безопасности и, самое главное, здоровы».

По информации полиции, стрелять начали около 20 часов в шести точках в центре Вены. Несколько подозреваемых были вооружены винтовками. По данным СМИ, была совершена атака на синагогу, где открывший стрельбу также подорвал пояс со взрывчаткой. Ранее местные СМИ сообщили о задержании четверых человек. Ночью продолжалась широкомасштабная операция с участием более 300 силовиков, а также военных.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

Официальной информации о происхождении и мотивах преступников пока нет, однако, как пишет OE24.at, зарубежные СМИ сообщают, что они являются сторонниками ИГ (запрещённой в России). Немецкая газета Bild показала фотографию подозреваемого с автоматом, пистолетом и мачете. По данным Bild, «вероятный главный виновник» опубликовал в понедельник в Instagram несколько постов, в том числе с присягой на верность халифу, лидеру террористического ополчения «Исламское государство» (запрещено в России).

В центре столицы Австрии вечером 2 ноября было многолюдно — австрийцы позволили себе вылазку в последний день перед коронавирусным локдауном. В соцсетях распространяются фотографии с мест теракта. СМИ писали о семи погибших, но эта информация официально пока не подтверждается. В центре Вены в момент нападения также оказалась российская оперная певица Анна Нетребко. Она не пострадала.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

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Комментарии (3)

Александр Смуров
Более чем столетняя конкуренция США и Европы за господство в мире конечно совсем не причём, всего лишь мусульмане понаехали.
alexadmin
Да эти исламисты просто дети малые. То ли дело RAF или NAR пол века назад зажигали
Fjfef
Толерантность и мультикультурализм говорите.? Ну-ну, продолжайте ....
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