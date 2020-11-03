В результате теракта в Вене 2 ноября погиб один человек, один подозреваемый с автоматом был застрелен полицейскими, среди раненых есть один полицейский, сообщила ночью 3 ноября венская полиция в Twitter. Одна из пострадавших женщин, по данным издания OE24.at, скончалась в больнице. Из 15 пострадавших семеро получили серьёзные ранения, полицейский в тяжёлом состоянии.

Министр внутренних дел Карл Нехаммер в Instagram проинформировал, что по крайней мере одному преступнику удалось скрыться. Нехаммер призвал жителей города оставаться дома, а если есть необходимость выходить, то держаться подальше от центра города. Школьные занятия в Вене сегодня отменены. «Оставайтесь дома! Если вы на улицах, укрывайтесь! Держитесь подальше от общественных мест, не пользуйтесь общественным транспортом, — советует и полиция в Twitter. — <…> Дети могут оставаться дома. Для тех, у кого нет такой возможности, школы, конечно, открыты. Будьте в безопасности и, самое главное, здоровы».