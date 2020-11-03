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03.11.2020 12:31
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В Нагорном Карабахе погиб студент Первого меда. Он получил смертельное ранение при спасении раненых

Студент Первого Санкт-Петербургского государственного мединститута имени Павлова 25-летний Андраник Навоян погиб в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается на сайте и в социальных сетях вуза.

Навоян учился на пятом курсе лечебного факультета и был призван в армию. Он получил тяжёлое осколочное ранение, спасая раненых в Нагорном Карабахе. 23 октября Навояна не стало.

Фото: ПСПбГ медицинский университет им. И. П. Павлова

«Добрый, смелый, сильный, он всегда действовал без раздумий, жертвуя собой, отдавая себя полностью, без остатка, проявляя все свое неравнодушие и сострадание. Он был верен себе, своим принципам с первой и до самой последней секунды жизни. Настоящий мужчина, настоящий врач, настоящий герой! Выражаем искренние соболезнования семье и близким», — отмечается на сайте Первого меда.

Фото: ПСПбГ медицинский университет им. И. П. Павлова

Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём. Позже в Москве было заключено перемирие, которое сразу было нарушено. Боевые действия продолжались двадцать дней. По словам омбудсмена непризнанной республики, количество погибших среди ее населения за это время составило 36 человек. Потери среди мирных жителей также понесли Армения и Азербайджан.

Конфликт из-за Нагорного Карабаха разгорелся в 1988 году, на фоне резкого подъёма национальных движений в Армении и Азербайджане, превратившись в «открытую межнациональную конфронтацию». К 1991–1994 годам распри между двумя народами перешли в масштабные военные действия, которые с несколькими перемириями длятся до сих пор.

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Комментарии (7)

262847481
В чем новость? Арменин погиб на войне за спорную территорию. И?
ESV
Не диванно-рыночный воин, пошел на войну. Правильный человек.
Кровокрас
Монобровь 50 уровня
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