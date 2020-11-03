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03.11.2020 10:30
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Полиция нашла автора пожара у Адмиралтейства. Его побег от расплаты за безрассудство попал на видео

Чуть больше недели потребовалось оперативникам, чтобы задержать подозреваемого в автомобильном пожаре в центре Петербурга. Одиночка с бутылкой бензина точно знал, какую жертву искать возле Адмиралтейства.

Как стало известно «Фонтанке» 3 ноября, подозреваемого по уголовному делу об умышленной порче имущества нашли в одиннадцати километрах от двора между между Гороховой и Вознесенским, где 23 октября сгорела «Тойота Прогресc» менеджера по продажам коммерческой фирмы.

В воскресенье вечером оперативники задержали 30-летнего жителя Кушелевской дороги, 5. Его встретили у соседнего дома и доставили в отдел. Мужчина официально не трудоустроен, в сентябре приговорён к штрафу за девять эпизодов кражи и к новому общению с правоохранителями пока не расположен.

«Мотивы противоправного поступка задержанного устанавливаются», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области.

Чтобы поджечь «Тойоту», ему пришлось прокатиться в центр, хотя владелец машины работает в километре от квартиры возможного пиромана.

Полицейский главк показал, как бородач в чёрной куртке на заправке наполняет бензином пятилитровую бутылку, а потом с ней же заходит во двор между Гороховой и Вознесенским. Он окатил крышу и капот «Тойоты» горючей жидкостью, едва не попался выходящей из подъезда пожилой женщине, но всё же закончил начатое. И почти поплатился — по крайней мере, брюками. Побег от вспыхнувшего пламени вышел огненным.

ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

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Комментарии (7)

Капитан Очевидность2
Было бы ещё смешнее, если бы он сам тоже загорелся.
Капитан Очевидность2
"в сентябре приговорён к штрафу за девять эпизодов кражи"

Это как так?
dimas062
Как бы сказали, если бы он был чиновником или партийным, человек, похожий на него, но прямых улик нет, на видео не видно, кто конкретно поджигает)))
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