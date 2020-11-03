Полиция нашла автора пожара у Адмиралтейства. Его побег от расплаты за безрассудство попал на видео
Чуть больше недели потребовалось оперативникам, чтобы задержать подозреваемого в автомобильном пожаре в центре Петербурга. Одиночка с бутылкой бензина точно знал, какую жертву искать возле Адмиралтейства.
Как стало известно «Фонтанке» 3 ноября, подозреваемого по уголовному делу об умышленной порче имущества нашли в одиннадцати километрах от двора между между Гороховой и Вознесенским, где 23 октября сгорела «Тойота Прогресc» менеджера по продажам коммерческой фирмы.
В воскресенье вечером оперативники задержали 30-летнего жителя Кушелевской дороги, 5. Его встретили у соседнего дома и доставили в отдел. Мужчина официально не трудоустроен, в сентябре приговорён к штрафу за девять эпизодов кражи и к новому общению с правоохранителями пока не расположен.
«Мотивы противоправного поступка задержанного устанавливаются», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области.
Чтобы поджечь «Тойоту», ему пришлось прокатиться в центр, хотя владелец машины работает в километре от квартиры возможного пиромана.
Полицейский главк показал, как бородач в чёрной куртке на заправке наполняет бензином пятилитровую бутылку, а потом с ней же заходит во двор между Гороховой и Вознесенским. Он окатил крышу и капот «Тойоты» горючей жидкостью, едва не попался выходящей из подъезда пожилой женщине, но всё же закончил начатое. И почти поплатился — по крайней мере, брюками. Побег от вспыхнувшего пламени вышел огненным.
ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области