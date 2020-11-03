Чуть больше недели потребовалось оперативникам, чтобы задержать подозреваемого в автомобильном пожаре в центре Петербурга. Одиночка с бутылкой бензина точно знал, какую жертву искать возле Адмиралтейства.

Как стало известно «Фонтанке» 3 ноября, подозреваемого по уголовному делу об умышленной порче имущества нашли в одиннадцати километрах от двора между между Гороховой и Вознесенским, где 23 октября сгорела «Тойота Прогресc» менеджера по продажам коммерческой фирмы.

В воскресенье вечером оперативники задержали 30-летнего жителя Кушелевской дороги, 5. Его встретили у соседнего дома и доставили в отдел. Мужчина официально не трудоустроен, в сентябре приговорён к штрафу за девять эпизодов кражи и к новому общению с правоохранителями пока не расположен.