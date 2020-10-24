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24.10.2020 14:48
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После пожара возле Адмиралтейства полиция ищет мужчину с ожогами на руках и лице

Неизвестный поджег «Тойоту» в центре Петербурга и, вероятно, пострадал сам. Мужчину ищут как подозреваемого по уголовному делу.

Как сообщает ГУ МВД региона 24 октября, машина горела накануне примерно в семь часов вечера во дворе между Гороховой и Вознесенским. По данным МЧС, в 19:18 «Тойоту» потушили, пострадавших нет, выгорел моторный отсек.

Позже были просмотрены записи с камер видеонаблюдения и стало ясно, что пожар не случайный. Подозреваемый в поджоге — мужчина около 30–35 лет с темными короткими волосами. Возможно, на лице и руках у него ожоги.

«Тойоту Прогресс» 1998 года выпуска владелец оценил в 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

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