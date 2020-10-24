После пожара возле Адмиралтейства полиция ищет мужчину с ожогами на руках и лице

Неизвестный поджег «Тойоту» в центре Петербурга и, вероятно, пострадал сам. Мужчину ищут как подозреваемого по уголовному делу.

Как сообщает ГУ МВД региона 24 октября, машина горела накануне примерно в семь часов вечера во дворе между Гороховой и Вознесенским. По данным МЧС, в 19:18 «Тойоту» потушили, пострадавших нет, выгорел моторный отсек.

Позже были просмотрены записи с камер видеонаблюдения и стало ясно, что пожар не случайный. Подозреваемый в поджоге — мужчина около 30–35 лет с темными короткими волосами. Возможно, на лице и руках у него ожоги.