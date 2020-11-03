У петербуржца в квартире нашли мёртвую изувеченную женщину. Он указал на квартет садистов, но сам попал в полицию

В Петербурге житель Кировского района нашёл в квартире труп возлюбленной и поспешил заверить полицию в собственной непричастности. Из тех, кто мог приложить руку к её смерти, мужчину исключать не стали.

Как стало известно «Фонтанке» 3 ноября, накануне в десять часов утра 34-летний владелец квартиры на улице Генерала Симоняка, 8/1, набрал телефон службы «112» и заявил, что рядом с ним находится труп.

Приехавшему на место наряду мужчина объяснил, что на кровати в крови — его 47-летняя сожительница. При осмотре тела кроме множественных ушибов и кровоподтёков зафиксированы переломы рёбер, разрывы губ и травмы, характерные для изнасилования в жёсткой форме.