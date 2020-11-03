У петербуржца в квартире нашли мёртвую изувеченную женщину. Он указал на квартет садистов, но сам попал в полицию
В Петербурге житель Кировского района нашёл в квартире труп возлюбленной и поспешил заверить полицию в собственной непричастности. Из тех, кто мог приложить руку к её смерти, мужчину исключать не стали.
Как стало известно «Фонтанке» 3 ноября, накануне в десять часов утра 34-летний владелец квартиры на улице Генерала Симоняка, 8/1, набрал телефон службы «112» и заявил, что рядом с ним находится труп.
Приехавшему на место наряду мужчина объяснил, что на кровати в крови — его 47-летняя сожительница. При осмотре тела кроме множественных ушибов и кровоподтёков зафиксированы переломы рёбер, разрывы губ и травмы, характерные для изнасилования в жёсткой форме.
Хозяин квартиры ориентировал правоохранителей на поиск четверых мучителей, которых, как заверил, сам знать не знает. К его рассказу отнеслись скептически — мужчину задержали на двое суток в качестве подозреваемого. По факту гибели его подруги возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть по неосторожности. Причину её смерти устанавливают судмедэксперты.