Процесс разгрузки заснял петербуржец Михаил около половины первого дня 2 ноября. Место действия - парковка супермаркета «Ряды» на Шафировском, руководство которого заявило о закрытии всех магазинов в городе с середины сентября. Это окраина города, на парковке почти никого не было, так что грузовик пристроился и вывалил содержимое кузова на газон.

Водитель самосвала вывалил кучу мусора на Шафировском проспекте в Петербурге, пристроившись на пустой парковке. Недовольным настойчиво предлагал обращаться к неведомому начальству.

На вопрос очевидца о том, что дает право водителю поступать подобным образом, тот ответил заверением, что именно с его помощью вдоль Шафировского закладывается новая дорога, но вообще все вопросы к начальству, правда в чьем лице для читателя «Фонтанки» осталось загадкой.

Номера автомобиля ясности не внесли. На сайте Российского союза автостраховщиков, где можно проверить наличие страховки за конкретным автомобилем, на самосвал Shacman никакой актуальной информации нет.

По данным «Фонтанки», последний его владелец - компания ООО «Техника-Строй», которая квартируется неподалеку, на Тихорецком проспекте. Принадлежит организация, по данным «Спарк», Владимиру Рыбину. Доход за 2019 год составил 18,5 млн. Связаться с представителями не удалось.