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02.11.2020 22:11
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Глава госаппарата Грузии теперь тоже с COVID-19

Глава госаппарата Грузии Натия Мезвришвили заразилась новым коронавирусом, об этом вечером 2 ноября сообщила сама чиновница в Фейсбук.

«Covid-19 подтвердился. Я в порядке, еду домой на лечение и продолжаю работать в меру способностей. Спасибо всем за то, что спросили» — написала Мезвришвили.

Ранее сегодня коронавирус диагностировали у премьер-министра Грузии Георгия Гахария. Кроме того, министр экономики и устойчивого развития страны Натия Турнава находится в самоизоляции из-за контакта с ковидинфицированными.

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Комментарии (2)

doorbal_
поздравляем
michailPotapov
дебилизация на ура
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