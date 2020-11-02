Глава госаппарата Грузии теперь тоже с COVID-19

Глава госаппарата Грузии Натия Мезвришвили заразилась новым коронавирусом, об этом вечером 2 ноября сообщила сама чиновница в Фейсбук.

«Covid-19 подтвердился. Я в порядке, еду домой на лечение и продолжаю работать в меру способностей. Спасибо всем за то, что спросили» — написала Мезвришвили.

Ранее сегодня коронавирус диагностировали у премьер-министра Грузии Георгия Гахария. Кроме того, министр экономики и устойчивого развития страны Натия Турнава находится в самоизоляции из-за контакта с ковидинфицированными.