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02.11.2020 21:33
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Премьер Грузии заразился коронавирусом. Инфекцию нашли и у его телохранителя

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария сдал положительный результат на коронавирус. Об этом 2 ноября сообщила его пресс-служба, пишет Reuters.

Утром Гахарии пришлось отправиться на самоизоляцию из-за того, что COVID-19 обнаружили у одного из его телохранителей.

«Премьер чувствует себя хорошо, продолжит лечение дома», - отметили в пресс-службе.

Ко 2 ноября с начала пандемии в Грузии, население которой составляет 3,7 млн человек, зафиксировано 42 579 случаев заражения коронавирусной инфекцией и 342 смерти.

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