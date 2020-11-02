Заключённые новосибирской женской колонии спародировали клип Little Big на песню Uno и победили в конкурсе
Заключёные из новосибирской колонии общего режима для женщин, впервые отбывающих наказание, победили в конкурсе пародий «Один в один». К победе их привёл талантливо скопированный клип петербургской группы Little Big на песню Uno. Все костюмы женщины сшили сами, над гримом тоже работали самостоятельно.
Как рассказали в пресс-службе Управления ФСИН по Новосибирской области, на конкурсе за победу боролись 27 участников из восьми исправительных учреждений региона. Сначала заключенные проходили отбор в своей колонии, потом лучшие клипы попали на областные соревнования. В этом году из-за коронавируса итоги конкурса «Один в один» подводились дистанционно.
Кроме Little Big, заключенные спародировали Чака Берри, Максима Фадеева, Linkin Park, Никиту Алексеева, Мота, Лешу Свика. В Интернет в итоге попала только пародия на Uno. Именно ИК-9 достался переходящий кубок победителя.