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02.11.2020 16:51
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Заключённые новосибирской женской колонии спародировали клип Little Big на песню Uno и победили в конкурсе

Заключёные из новосибирской колонии общего режима для женщин, впервые отбывающих наказание, победили в конкурсе пародий «Один в один». К победе их привёл талантливо скопированный клип петербургской группы Little Big на песню Uno. Все костюмы женщины сшили сами, над гримом тоже работали самостоятельно.

Как рассказали в пресс-службе Управления ФСИН по Новосибирской области, на конкурсе за победу боролись 27 участников из восьми исправительных учреждений региона. Сначала заключенные проходили отбор в своей колонии, потом лучшие клипы попали на областные соревнования. В этом году из-за коронавируса итоги конкурса «Один в один» подводились дистанционно.

Кроме Little Big, заключенные спародировали Чака Берри, Максима Фадеева, Linkin Park, Никиту Алексеева, Мота, Лешу Свика. В Интернет в итоге попала только пародия на Uno. Именно ИК-9 достался переходящий кубок победителя.

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Комментарии (1)

sakorol
весело живут и никого вируса
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