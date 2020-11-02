Despacito проиграла акулам. Детская песня «Baby Shark» поставила рекорд по просмотрам на YouTube
Клип на детскую песню «Baby Shark» («Маленькая акула») стал самым просматриваемым видео на YouTube. Пользователи включали его больше семи миллиардов раз с середины июня 2016 года.
Видео, на котором двое детей поют незамысловатую песню про семейку акул и уплывающих от них рыбок, по просмотрам побило результат прошлого лидера — клип на песню Despacito пуэрто-риканского исполнителя Луиса Фонси. Предыдущий клип-лидер был таким популярным, что даже подвергся хакерской атаке: оригинальное изображение неизвестные ненадолго заменили на кадры с героями сериала «Бумажный дом» про ограбление Испанского королевского монетного двора.
По состоянию на 2 ноября 2020 года разница по просмотрам между клипами составляет порядка трех миллионов.
К пятнадцатилетию существования сервиса YouTube издание Newsweek проанализировало самые популярные ролики за разные периоды. Выяснилось, что среди прочего пользователи отдавали предпочтение видео, на котором один из основателей платформы Джавед Карим восхищается слоном в зоопарке, клипам на песню Avril Lavigne «Girlfriend» и Джастина Бибера на композицию «Baby», а также смотрели на то, как один ребёнок кусает другого за палец.