Клип на детскую песню «Baby Shark» («Маленькая акула») стал самым просматриваемым видео на YouTube. Пользователи включали его больше семи миллиардов раз с середины июня 2016 года.



Видео, на котором двое детей поют незамысловатую песню про семейку акул и уплывающих от них рыбок, по просмотрам побило результат прошлого лидера — клип на песню Despacito пуэрто-риканского исполнителя Луиса Фонси. Предыдущий клип-лидер был таким популярным, что даже подвергся хакерской атаке: оригинальное изображение неизвестные ненадолго заменили на кадры с героями сериала «Бумажный дом» про ограбление Испанского королевского монетного двора.

