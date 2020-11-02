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02.11.2020 11:54
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Учёные выяснили, как долго в организме могут сохраняться антитела к коронавирусу

Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 могут сохраняться в организме переболевшего несколько месяцев. К такому выводу пришли специалисты из американского медицинского центра Маунт Синай (штат Нью-Йорк), исследовав более 30 тысяч человек.

Как передаёт 2 ноября ТАСС со ссылкой на статью в журнале Science, антитела могут существовать в организме в течение пяти месяцев, если пациент перенёс инфекцию в лёгкой или умеренной форме.

Антительный (гуморальный) иммунитет защищает человека от внедрения, размножения и распространения в организме генетически чужеродного материала (бактерий, вирусов и т. д.). Во время заболевания формируется ещё и клеточный иммунитет, без участия антител.

За время пандемии COVID-19 в мире заболели более 46,5 миллиона человек, более миллиона умерли. В России заразились более 1,6 миллиона человек.

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