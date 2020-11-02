Учёные выяснили, как долго в организме могут сохраняться антитела к коронавирусу

Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 могут сохраняться в организме переболевшего несколько месяцев. К такому выводу пришли специалисты из американского медицинского центра Маунт Синай (штат Нью-Йорк), исследовав более 30 тысяч человек.

Как передаёт 2 ноября ТАСС со ссылкой на статью в журнале Science, антитела могут существовать в организме в течение пяти месяцев, если пациент перенёс инфекцию в лёгкой или умеренной форме.