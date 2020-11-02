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02.11.2020 11:24
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Союз потребителей предложил оплачивать из бюджета частное тестирование граждан на коронавирус

Возмещать россиянам расходы за платные тесты на коронавирус предложил Союз потребителей и Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП). Соответствующие письма направлены главному санитарному врачу Анне Поповой и председателю межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций Дмитрию Медведеву.

Как пишут 2 ноября «Известия», предполагается, что выплаты за сделанный тест получат заболевшие коронавирусом и их семьи. Роспотребнадзор требует проведения тестирования тех, кто живет с человеком, заразившимся COVID-19. Кроме того, требуется сделать два контрольных теста для тех, кто вылечился от болезни, чтобы закрыть больничный.

Тесты на коронавирус можно сделать бесплатно по полису обязательного медицинского страхования, но из-за возникших очередей на 2–3 недели многие обращаются в частные клиники и делают анализ за свой счет.

«Безусловно, исполнение требований Роспотребнадзора способствует защите здоровья заболевших коронавирусом людей и всех, кто вынужден с ними контактировать, однако дополнительные расходы ложатся на плечи граждан и могут быть непосильны для них», — сказал руководитель СПРФ Петр Шелищ.

Член комитета госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Андрей Ветлужских, отреагировав на предложение СПРФ, заявил, что из-за ограниченного количества точек приема тестов на COVID-19 в регионах и увеличения активности граждан из-за финансирования тестов появятся очереди, в которых будет проще подцепить заразу.

Роспотребнадзор разрешил любым лабораториям в России тестировать граждан на коронавирус. По данным на 2 ноября, за все время пандемии в России сделано более 61,5 млн тестов на коронавирус, в том числе более полумиллиона за последние сутки.

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Комментарии (7)

Макс Никольский
1. В маленькой "небогатой" словакии уклонение от уплаты ндфл-тяжкое преступление, а у нас спорт+норма жизни. Там же по их версии омс лечатся толькобомжи, у всех остальных есть оплачиваемый из собственного кармана дмс.
2. Почему бы вслед за бесплатной медициной не сделать бесплатной раздачу хлеба (начать с "буше" и "пекарен вольчека") а также проезд во всех видах транспорта и концерты+спектакли всехплощадок и театров?
(Раздача бесплатнойодежды и напитков -следующая стадия введения коммунизма на территории РФ)
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***_555
В маленькой небогатой Словакии тестируют всех бесплатно.
HomerMP
Это совершенно лишнее. Нам нужно сначала ракету "Циркон" до ума довести. А тут какие-то граждане...
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