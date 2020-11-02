Союз потребителей предложил оплачивать из бюджета частное тестирование граждан на коронавирус

Как пишут 2 ноября «Известия» , предполагается, что выплаты за сделанный тест получат заболевшие коронавирусом и их семьи. Роспотребнадзор требует проведения тестирования тех, кто живет с человеком, заразившимся COVID-19. Кроме того, требуется сделать два контрольных теста для тех, кто вылечился от болезни, чтобы закрыть больничный.

Возмещать россиянам расходы за платные тесты на коронавирус предложил Союз потребителей и Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП). Соответствующие письма направлены главному санитарному врачу Анне Поповой и председателю межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций Дмитрию Медведеву.

Тесты на коронавирус можно сделать бесплатно по полису обязательного медицинского страхования, но из-за возникших очередей на 2–3 недели многие обращаются в частные клиники и делают анализ за свой счет.

«Безусловно, исполнение требований Роспотребнадзора способствует защите здоровья заболевших коронавирусом людей и всех, кто вынужден с ними контактировать, однако дополнительные расходы ложатся на плечи граждан и могут быть непосильны для них», — сказал руководитель СПРФ Петр Шелищ.

Член комитета госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Андрей Ветлужских, отреагировав на предложение СПРФ, заявил, что из-за ограниченного количества точек приема тестов на COVID-19 в регионах и увеличения активности граждан из-за финансирования тестов появятся очереди, в которых будет проще подцепить заразу.

Роспотребнадзор разрешил любым лабораториям в России тестировать граждан на коронавирус. По данным на 2 ноября, за все время пандемии в России сделано более 61,5 млн тестов на коронавирус, в том числе более полумиллиона за последние сутки.