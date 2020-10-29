Роспотребнадзор разрешил любым лабораториям в России тестировать граждан на коронавирус
Роспотребнадзор разрешил любой лаборатории в России тестировать людей на коронавирус, но только с обязательной передачей сведений о результатах тестирования в медицинское ведомство, если будет выявлен COVID-19. Информация об этом появилась 29 октября на сайте организации.
Для того чтобы получить право тестировать граждан на коронавирусную инфекцию, нужно только подать соответствующее уведомление на интернет-странице Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора.
Ведомство отмечает, что новая возможность расширит исследования коронавирусной инфекции и поможет в борьбе с заболеванием.
По данным Роспотребнадзора, на 28 октября проведено более 59,2 миллиона лабораторных исследований на COVID-19. Официально сделать тест можно в 889 лабораториях, из которых: 603 — при государственных медучреждениях, 111 — принадлежат Роспотребнадзору, 175 — в частной собственности.
«Фонтанка» выяснила, как в Петербурге торгуют фальшивыми отрицательными тестами на коронавирус. По ним могут пустить в другой регион, а врачи их на практике не проверяют.