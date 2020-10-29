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29.10.2020 11:38
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Роспотребнадзор разрешил любым лабораториям в России тестировать граждан на коронавирус

Роспотребнадзор разрешил любой лаборатории в России тестировать людей на коронавирус, но только с обязательной передачей сведений о результатах тестирования в медицинское ведомство, если будет выявлен COVID-19. Информация об этом появилась 29 октября на сайте организации.

Для того чтобы получить право тестировать граждан на коронавирусную инфекцию, нужно только подать соответствующее уведомление на интернет-странице Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора.

Ведомство отмечает, что новая возможность расширит исследования коронавирусной инфекции и поможет в борьбе с заболеванием.

По данным Роспотребнадзора, на 28 октября проведено более 59,2 миллиона лабораторных исследований на COVID-19. Официально сделать тест можно в 889 лабораториях, из которых: 603 — при государственных медучреждениях, 111 — принадлежат Роспотребнадзору, 175 — в частной собственности.

«Фонтанка» выяснила, как в Петербурге торгуют фальшивыми отрицательными тестами на коронавирус. По ним могут пустить в другой регион, а врачи их на практике не проверяют.

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Комментарии (21)

vader
Всего-то восемь месяцев прошло, и они сделали этот смелый шаг...
footballer13
А они не хотят объяснить, почему до этого они не принимали результаты от частных лабораторий в качестве достоверных? И что вот прямо сейчас изменилось?
kuk-vasyusha
Это пандемия тестов, ложноположительных и ложноотрицательных, а сми кричат, что все умрут!
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