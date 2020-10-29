Роспотребнадзор разрешил любым лабораториям в России тестировать граждан на коронавирус

Роспотребнадзор разрешил любой лаборатории в России тестировать людей на коронавирус, но только с обязательной передачей сведений о результатах тестирования в медицинское ведомство, если будет выявлен COVID-19. Информация об этом появилась 29 октября на сайте организации.



Для того чтобы получить право тестировать граждан на коронавирусную инфекцию, нужно только подать соответствующее уведомление на интернет-странице Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора.



Ведомство отмечает, что новая возможность расширит исследования коронавирусной инфекции и поможет в борьбе с заболеванием.

