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01.11.2020 15:49
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На Котина в 15 метрах от пешеходного перехода пенсионерка попала под машину

Авария с пешеходом произошла в Красносельском районе Петербурга в воскресенье, 1 ноября. Женщина рискнула перейти дорогу, не дойдя до «зебры» считаные метры.

Об аварии на улице Котина сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По словам очевидцев, пешеходный переход расположен в пятнадцати метрах от этого места. Пенсионерка, угодившая под колёса автомобиля, до него не дошла.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

Как сообщили «Фонтанке» в отделе УГИБДД по Петербургу и области, по предварительной информации, авария произошла за полчаса до полудня вне зоны пешеходного перехода около дома № 6 по улице Котина. Пенсионерка 79 лет не разминулась с «Фордом», которым управляла женщина 65 лет. Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

oooorrrooz
старухам в 65 лет вообще бы права пора сдавать. насовсем
8967
Всю Котина метров 400, и на ней 4 перехода, но старухам надо лезть, как им нравится.
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